Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1610.02.2021 12:40

Корабль «Прогресс МС-16» отправлен на общую сборку с ракетой-носителем

На космодроме Байконур завершается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») к запуску по программе 77-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 10 февраля 2021 года, корабль «Прогресс МС-16» в составе космической головной части был подготовлен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем. Специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Госкорпорации «Роскосмос» провели кантование корабля в горизонтальное положение, выполнили его погрузку в специальный вагон и отправили в монтажно-испытательный корпус площадки № 31.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля 2021 года с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтно-восстановительный комплект, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции.

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