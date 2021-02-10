Л. Гумерова: Специфика деятельности нашего Комитета в 2020 году определялась приоритетными задачами государственной политики РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила с отчетом о работе Комитета СФ по науке, образованию и культуре за прошедший год.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила на заседании СФ отчет о работе Комитета в 2020 г.

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Сенатор отметила, что в соответствии с Регламентом Совета Федерации, Комитет проводил целенаправленную работу по развитию и совершенствованию законодательного обеспечения государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и использования прав на них, образования, культуры, охраны объектов культурного наследия, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.

«В минувшем году специфика деятельности Комитета по всем вопросам ведения определялась приоритетами и задачами государственной политики РФ, среди которых в числе определяющих были изменение Конституции РФ, актуализация национальных целей развития страны в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также необходимость обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях распространения коронавирусной инфекции, преодоление последствий сложившейся ситуации», — сказала Лилия Гумерова.

За отчетный период проведено 27 заседаний Комитета СФ, в которых принимали участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти. Комитетом подготовлено к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации 16 принятых Государственной Думой федеральных законов. Кроме того, выполнено 16 контрольных поручений, содержащихся в постановлениях Совета Федерации.

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