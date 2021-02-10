Одобрен закон, который защищает коммерческие права UEFA

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации внес изменения в закон о подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 20 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статью 53 Федерального закона «О защите конкуренции».

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Как сообщил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга закон устанавливает право Федеральной антимонопольной службы возбуждать дела по нарушениям коммерческих прав UEFA в период проведения в России перенесенного на нынешний год чемпионата Европы по футболу-2020 без вынесения предварительных предупреждений. Срок действия особого порядка возбуждения Федеральной антимонопольной службой административных дел продлевается до 31 декабря 2021 года.

Согласно действующему законодательству, в случае обнаружения недобросовестной конкуренции нарушителю со стороны Федеральной антимонопольной службы сначала выносится предупреждение и только потом, если оно не было исполнено, возбуждается административное дело. Если нарушение было устранено, то административная ответственность не наступает.

Андрей Кутепов отметил, что принятый закон вводит специальное правовое регулирование подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу, по которому нарушение коммерческих прав UEFA и недобросовестная конкуренция в данной сфере приведут к возбуждению административных дел, минуя стадию вынесения предварительного предупреждения. Речь, прежде всего, идет о незаконном использовании символики.

Принятые нормы позволят антимонопольному органу возбуждать дела о нарушении статьи 148 Федерального закона «О защите конкуренции» в короткие сроки, сказал сенатор. Аналогичная норма действовала в период подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.

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