Расширяется доступ российских экспортеров к продуктам экспортного страхования

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части расширения доступа российских экспортеров к продуктам экспортного страхования.

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Как сообщил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики предусматривается дополнение уже разрешенных валютных операций между резидентами операциями по уплате резидентами страховым организациям-резидентам, за исключением страховых организаций-резидентов, включенных в перечень, формируемый Центральным банком Российской Федерации, страховых премий по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также операциями по выплате резидентам страховыми организациями-резидентами страховых возмещений по указанным договорам.

При этом Федеральным законом устанавливаются основания для включения Центральным банком РФ в указанный перечень страховых организаций-резидентов, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентом обязательств по заключенному резидентом с таким нерезидентом внешнеторговому договору, а также основания для последующего исключения страховых организаций-резидентов из него.

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