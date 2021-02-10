Совершенствуются процедуры налогового контроля

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации.

Совет Федерации одобрил изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области закон направлен на совершенствование процедур налогового контроля, в том числе осуществляемого в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами и заключением с такими лицами соглашения о ценообразовании для целей налогообложения.

Федеральный закон содержит положения о личном кабинете налогоплательщика, обязанностях банков, связанных с осуществлением налогового контроля, истребованием должностными лицами налоговых органов, проводящих налоговые проверки, дополнительной информации о деятельности проверяемого налогоплательщика, обжаловании актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.

Уточняются процедуры налогового контроля применения рыночных цен, устраняются неточности, дублирующие положения и пробелы в правовом регулировании, выявленные в процессе применения норм Налогового кодекса РФ.

Уточняется порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц, установленный главой 19 Налогового кодекса. В частности, лицо, подавшее жалобу, наделяется правом до принятия решения по жалобе обратиться в налоговый орган с ходатайством о приостановлении рассмотрения жалобы в целях предоставления дополнительной информации, но не более чем на шесть месяцев.

Устанавливается возможность рассмотрения жалобы с использованием видео-конференц-связи.

Расширяется сфера использования личного кабинета налогоплательщика (ЛКН). Согласно действующей редакции пункта 1 статьи 11.2 Налогового кодекса он может быть использован для реализации налогоплательщиками и налоговыми органами своих прав и обязанностей, установленных Налоговым кодексом. Федеральный закон допускает возможность использования ЛКН лицами, получившими доступ к ЛКН для реализации прав и обязанностей, установленных не только Налоговым кодексом, но и другими федеральными законами.

На банки возлагается обязанность выдавать налоговым органам имеющиеся в их распоряжении копии паспортов, доверенностей лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, а также информацию в электронной форме или на бумажных носителях о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

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