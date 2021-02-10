Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации в беседе с журналистами отметила огромный интерес женщин из разных стран к этому мероприятию.

Третий Евразийский женский форум пройдет в октябре 2021 года в очном формате, заявила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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По мнению спикера СФ, подобные форумы невозможно проводить полностью в режиме видеоконференции, так как важно личное общение участниц мероприятия. Вместе с тем Валентина Матвиенко допустила, что с некоторыми странами связь будет установлена в режиме видеоконференции.

Интерес к мероприятию в мире огромный, эта площадка показала свою востребованность и эффективность

Председателя СФ добавила, что интерес к мероприятию в мире огромный, эта площадка показала свою востребованность и эффективность. «Мы не собираемся снижать высочайший уровень проведения форума».

Валентина Матвиенко отметила, что при его подготовке особое внимание будет уделено обеспечению санитарно-эпидемиологических мер. По ее словам, об этом есть договоренность с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. «Будет сделано все возможное, чтобы создать условия для безопасного проведения форума, сохранения его статуса, уровня, содержания».

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