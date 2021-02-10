Увеличен предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе

Source: Russia – Council of the Federation

Предусматривается, что за сотрудниками УИС в течение пяти лет сохраняется право на увольнение на основаниях, действовавших до дня вступления в силу изменений.

Одобрены изменения в статью 91 Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

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Речь идет об увеличении предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе.

Докладчиком по вопросу выступил заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин. АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области

По словам сенатора, в частности, предельный возраст пребывания на службе для генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы увеличивается с 60 до 65 лет, для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы — с 55 до 60 лет, для сотрудника, имеющего специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы — с 50 до 55 лет.

Устанавливается, что для сотрудника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или научной организации федерального органа уголовно-исполнительной системы, предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет.

Кроме того, предусматривается, что за сотрудниками уголовно-исполнительной системы в течение пяти лет сохраняется право на увольнение со службы на основаниях, действовавших до дня вступления в силу указанных изменений.

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