Ю. Федоров провел «круглый стол», посвященный передовым технологиям снижения выбросов углекислого газа в атмосферу

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики в режиме видеоконференции провел «круглый стол» на тему «Передовые технологии декарбонизации как важный фактор энергоперехода и устойчивого развития энергетики».

Смотрите также

В мероприятии приняли участие директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Государственной Думы, «Российского энергетического агентства», ведущих отраслевых предприятий, экспертного сообщества.

«Наша страна имеет огромное преимущество перед многими другими. Это наши природные богатства – нефть, газ, уголь, другие полезные ископаемые. Но наравне с названными ресурсами мы имеем огромное количество лесов, обладающих мощнейшей поглощающей СО2 способностью», — сказал Юрий Федоров.

Юрий Федоров указал, что предстоит ещё множество дискуссий по трансграничному углеродному регулированию. «Мы хорошо понимаем обеспокоенность европейских стран вопросами климата. Не только понимаем, но и поддерживаем многие инициативы, выдвигаем собственные. Но мы хотим, чтобы эти инициативы были рациональны и не наносили ущерба экономическому развитию наших стран».

«Круглый стол» на тему «Передовые технологии декарбонизации как важный фактор энергоперехода и устойчивого развития энергетики»

1 из 8

Юрий Федеров

2 из 8

Александр Пронюшкин

3 из 8

Ирек Ялалов

4 из 8

«Круглый стол» на тему «Передовые технологии декарбонизации как важный фактор энергоперехода и устойчивого развития энергетики»

5 из 8

«Круглый стол» на тему «Передовые технологии декарбонизации как важный фактор энергоперехода и устойчивого развития энергетики»

6 из 8

Юрий Федеров

7 из 8

«Круглый стол» на тему «Передовые технологии декарбонизации как важный фактор энергоперехода и устойчивого развития энергетики»

8 из 8

Сенатор считает, что доля возобновляемых источников будет расти, в том числе и в России, однако пока экономика и энергобезопасность, не только стран-производителей, но и потребителей, будет зависеть именно от наличия нефти и угля, газа, доля, которого тоже будет расти.

По его словам, нужно максимально снизить воздействие на окружающую среду при сохранении темпов развития всех отраслей ТЭК, развития технологий и рационального подхода к формированию собственного энергобаланса. «При этом необходимо выработать нетерпимость к нарушителям природоохранного законодательства и обеспечить приоритет экологических норм при выработке решений».

Парламентарий отметил большой потенциал атомной промышленности, а также возобновляемых источники энергии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области подчеркнул, что говорить о декарбонизации в отрыве от регулирования в области изменения климата сегодня невозможно.

По его словам, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет парламентский контроль государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов. На сегодняшний день уже сформирована базовая архитектура государственного регулирования в этой сфере. В сентябре 2019 г. Россия приняла Парижское соглашение по климату. В высокой стадии подготовки — Стратегия долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов. Подписан Указ Президента о снижении выбросов парниковых газов на период до 2030 г. Готовится проект федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферный воздух».

«Главная характеристика законопроекта – государство делает ставку на климатическую амбициозность российского бизнеса. В законопроекте практически нет административных обременений для бизнеса – кроме обязательства относительно крупных эмитентов подавать отчетность о выбросах парниковых газов. При этом у бизнеса есть довольно большой простор для действий по реализации климатических проектов, то есть проектов по сокращению выбросов парниковых газов», — сказал сенатор.

Сенатор указал, что в Европейском союзе вводится так называемый «трансграничный углеродный налог». «Это очень чувствительная для нашего экспорта мера. При этом налог будет распространяться на конкретный товар в соответствии с его «углеродным следом» — объемом выбросов парниковых газов, который был образован на всем жизненном цикле – от момента добычи сырья до момента логистики и сбыта. Пока у нас в России есть определенные проблемы с тем, чтобы достоверно считать углеродный след», — сказал парламентарий.

«Однако, так как именно генерация энергии – главная составляющая в формировании углеродного следа товара, то при правильном подходе к декарбонизации энергетики у нас есть хорошие шансы кратно снизить углеродоемкость товаров – тем самым снизить налоговую нагрузку на экспортируемые товары и сырье.

Геннадий Орденов отметил, что энергетический баланс РФ, то есть, источники энергии, которые используются для генерации, можно назвать «зеленым» — «львиную долю» занимает газ, атомная энергия и гидроэлектростанции. На уголь приходится меньше 20 процентов генерации. Тем не менее, общая энергетическая эффективность – то есть не только генерация, но доставка и потребление энергии – все еще остаются низкими. «Парадокс в том, что имея «зеленый» энергетический баланс, мы все еще имеем низкую энергоэффективность, и это большой вызов и большая проблема», — сказал он.

MIL OSI