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#Центр Келдыша#Главное#История10.02.2021 10:30

110 лет со дня рождения Мстислава Келдыша

Исследовательский центр имени М.В. Келдыша (Центр Келдыша, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с гордостью носит имя трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий, Президента Академии наук СССР (1961-1975 гг.) Мстислава Всеволодовича Келдыша, который в течение 15 лет являлся начальником и научным руководителем НИИ-1 (ныне — Центр Келдыша).

Склонность к математике у М.В. Келдыша проявилась еще в 7–8 классах, учителя уже тогда отмечали его незаурядные способности к точным наукам. В 1927 году он поступает на физико-математический факультет МГУ. В 1931 году начитает работать в ЦАГИ. В 1935 году ему без защиты присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1937 году — степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности «аэродинамика», в 1938 году Келдыш защищает докторскую диссертацию. 1946 год — М.В. Келдыш становится академиком, а уже в 1961 году он возглавляет Академию наук СССР.

В довоенные годы и во время Великой отечественной войны Келдыш активно занимается вопросами предупреждения разрушений самолетов, за что в апреле 1942 ему была присуждена Сталинская премия II степени. В годы войны наряду с научно-экспериментальными исследованиями он занимается внедрением разработанных рекомендаций в самолетные КБ и на авиационные заводы. Труды М.В. Келдыша в области авиации способствовали получению значительных технических преимуществ нашей страны во время войны.

В послевоенных работах по созданию ракетно-ядерного щита Келдыш совместно с С.П. Королевым и И.В. Курчатовым принимал участие и как руководитель больших коллективов, и как автор многих научно-технических идей и вычислительных методов. При непосредственном участии М.В. Келдыша была запущена первая в мире межконтинентальная ракета. Он был одним из инициаторов создания Московского физико-технического института, заведовал кафедрой в МГУ, создавал Институт медико-биологических проблем, основал Институт прикладной математики АН СССР (ныне — ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) и стал его бессменным директором.

Выявление новых научных и технических задач, развитие космической техники, формирование комплексных научно-технических программ, вопросы управления полетами — далеко не полный перечень проблем, входивших в круг деятельности Келдыша. Научные интересы М.В. Келдыша — не только математика и механика, но и такие направления как кибернетика, квантовая электроника, молекулярная биология и генетика. Келдыш активно занимался решением проблем атомной энергетики.

В этом году мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос. М.В. Келдыш за особые заслуги в развитии ракетной техники и успешный запуск 12 апреля 1961 года первого в мире космического корабля «Восток» с человеком на борту был второй раз удостоен звания Героя Социалистического Труда. Келдыш обосновал планы по изучению атмосферы Венеры с помощью аэростатных зондов, полета к комете, созданию марсохода и возвращению на Землю марсианского грунта, строительство пилотируемых орбитальных станций путем наращивания модулей.

М.В. Келдыш руководил «Лунной программой», включая полеты автоматических станций семейства «Луна». Внес огромный вклад в развитие таких научных направлений, как механика космического полета и космическая навигация. Решающую роль М.В. Келдыш сыграл в решении задач выведения первого искусственного спутника Земли. В творческом сотрудничестве с С.П. Королевым, он стал одним из инициаторов широкого развертывания работ по изучению и освоению космоса. С начала 1956 года возглавил один из ведущих участков в их проведении.

18 марта 1965 года впервые был осуществлен выход человека в открытый космос. Огромный вклад внес Келдыш в осуществление совместного советско-американского космического полета «Союз-Аполлон» (программа «ЭПАС»), в развитие полетов по программе «Интеркосмос». Келдыш свободно говорил на немецком и французском языках, читал на итальянском, уже в зрелом возрасте изучил английский. Он активно развивал международное научное сотрудничество и был координатором многих совместных научных исследований. Его заслуги получили международное признание в Германии, Монголии, Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Америке, Венгрии, Финляндии, Нигерии, Индии, Кубе, Чили и других странах.

Среди наград: Трижды Герой Социалистического Труда, семь орденов Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени, Золотая медаль им. К. Э. Циолковского, Большая золотая медаль им. М. В. Ломоносова АН СССР, дважды Сталинская премия, Ленинская премия. Умер М.В. Келдыш 24 июня 1978 года. Урна с прахом Мстислава Всеволодовича Келдыша захоронена в Кремлевской стене у Красной площади в Москве.

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Коллектив ГНЦ «Исследовательский центр им. М.В. Келдыша» 10 февраля 2021 года в 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося ученого и организатора науки академика Мстислава Всеволодовича Келдыша провел церемонию возложения цветов к месту его захоронения.

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