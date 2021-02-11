А. Турчак: Наш законопроект направлен на обеспечение гарантированного минимального дохода граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Документ внесли сенаторы РФ Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова и депутаты Государственной Думы.

Внесен законопроект, направленный на защиту гарантированного минимального дохода граждан. Об этот рассказал один из авторов документа первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Соавторами проекта закона о внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», также являются председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области член Комитета СФ Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области и депутаты Государственной Думы.

Новая норма – это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан

Фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение, отметил Андрей Турчак. «Новая норма – это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания», — рассказал первый вице-спикер СФ.

По его словам, в случае принятия этот закон будет гарантировать, что ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию. «Вне зависимости от того, сколько человек задолжал, кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму».

Документ подразумевает, что должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.

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