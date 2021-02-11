А. Чернышев: Во многих учреждениях культуры Иркутской области будет проведен ремонт и обновлено оборудование

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Братский драматический театр, в котором в сейчас проводится обновление оборудования.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области в рамках работы в регионе посетил Братский драматический театр, в котором в настоящее время проводится обновление оборудования.

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«Приобретено современное световое и звуковое оборудование, обновлена механика сцены, в зрительном зале установлены новые удобные кресла», — отметил сенатор.

По словам Андрея Чернышева, в течение 2020 г. в театрах Иркутской области было поставлено 18 новых спектаклей для взрослых и детей с привлечением режиссеров из других городов страны.

Кроме того, 25 учреждений культуры региона — школы искусств, дома культуры, культурно-досуговые центры — получили финансирование на текущие ремонты и приобретение автотранспорта для гастролей.

Сенатор также сообщил, что в Приангарье за минувший год было построено три культурно-досуговых учреждения в Боханском, Иркутском и Осинском районах, приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 13 детских школ искусств и училищ.

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