В. Наговицын провел ряд совещаний с руководством Республики Бурятия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор, в частности, обсудил в регионе вопросы правового режима в зоне озера Байкал.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в рамках региональной недели рассмотрел ход исполнения федерального проекта, направленного на расширение в Республике доступа к сети Интернет.

Сенатор сообщил, что в рамках действующей программы завершается подключение к сети Интернет посредством Wi-Fi доступа всех социально значимых объектов и домохозяйств в населенных пунктах с численностью 250 – 500 человек.

Встреча Вячеслава Наговицына с председателем Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства региона Валерием Андроновым

«По поручению Председателя Совета Федерации обсудил этот вопрос с председателем Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Валерием Андроновым. Обсудили также тему внедрения электронного документооборота, перспективы развития телемедицины. Договорились о поддержке инициатив правительства Республики Бурятия на уровне верхней палаты российского парламента», — сказал Вячеслав Наговицын.

Сенатор также сообщил, что в Правительстве Республики Бурятия обсудил доработку правового режима в Центральной Экологической зоне (ЦЭЗ) озера Байкал.

Мы хотим решить вопросы, затрагивающие интересы людей, проживающих на этой территории, возникшие в связи с принятием закона об охране озера Байкал

«Совместно с министерством имущества Бурятии продолжаем законодательную деятельность по доработке правовых режимов в Центральной Экологической зоне озера Байкал. Мы хотим решить вопросы, затрагивающие интересы людей, проживающих на этой территории, возникшие в связи с принятием закона об охране озера Байкал», — рассказал Вячеслав Наговицын.

Встреча Вячеслава Наговицына с министром имущественных и земельных отношений Бурятии Маргаритой Магомедовой

На встрече с министром имущественных и земельных отношений Бурятии Маргаритой Магомедовой рассмотрены поправки в действующее законодательство.

По словам сенатора, эта работа проводится в интересах жителей Бурятии и Иркутской области и поддерживается депутатами и сенаторами этих регионов.

В рамках региональной недели Вячеслав Наговицын также обсудили с министром строительства и ЖКК Николаем Рузавиным вопросы переселения людей из аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали, строительства школ, детсадов, онкодиспансера и другие вопросы, требующие решения на федеральном уровне.

Состоялись встречи сенатора с Председателем Народного Хурала Республики Бурятия Владимиром Павловым, руководителями ряда региональных министерств и ведомств.

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