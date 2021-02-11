Г. Орденов: Заложен вектор будущих изменений в экологическом законодательстве

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал меры по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области прокомментировал меры по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений. Президентом РФ подписан соответствующий Указ на эту тему.

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Сенатор отметил, что согласно этому документу Правительство РФ должно в полугодовой срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу, направленную на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к изменениям климата и их последствиям. Федеральная программа будет включать проведение исследований источников и поглотителей парниковых газов и принятие мер по уменьшению воздействия таких газов на окружающую среду. Кроме того, Правительству РФ поручено образовать Совет по реализации данной федеральной программы на 2021–2030 гг.

Документ необходим для определения вреда, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий

Геннадий Орденов обратил внимание, что благодаря этим мерам создается фундамент для развития научных центров и лабораторий в России, которые будут заниматься исследованиями в области экологического развития страны и ее климатических изменений. Кроме того, планируется обеспечить техническую поддержку подобных исследований и подготовку кадров в области источников и поглотителей парниковых газов, в том числе с привлечением частных инвесторов.

Кроме того, напомнил сенатор, 5 февраля впервые в России была зарегистрирована методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды. Методика описана в приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ. «Эти нормативно-правовые акты необходимы для реализации экологической политики государства. Методика разработана профильным Министерством и Росприроднадзором во исполнение поручения Президента РФ. Документ необходим для определения вреда, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками», — сказал законодатель.

Геннадий Орденов отметил, что в России с прошлого года реализуется программа «Карбоновые полигоны», в которой принимают участие вузы 12 регионов России. «В рамках этой программы будут проводиться исследования для создания эффективных технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы», — пояснил законодатель. Первый в России пилотный полигон открылся в прошлом году в Калужской области. Проект реализовали на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в границах Национального парка «Угра». А в этом году Северо-Кавказский регион станет одним из субъектов России, где появится карбоновый полигон площадью 800 гектаров. Полигон будет охватывать восемь географических зон. Исследование эмиссии углерода будут проводить при помощи наземных датчиков, беспилотников, спутниковых снимков и искусственного интеллекта.

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