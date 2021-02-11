Минюст зарегистрировал совместный приказ Минэнерго и ФАС о повышении обязательных объёмов продаж топлива на бирже

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 февраля. – Для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях восстановления спроса на него в начале 2021 года Минэнерго и ФАС России разработали изменения в совместный приказ, которые предусматривают повышение нормативов продаж топлива на бирже компаниями, занимающими доминирующее положение. Поправки зарегистрированы Минюстом России.

Обязательные объёмы продаж бензина увеличиваются с 10% до 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива – с 6% до 7,5%, сжиженного углеводородного газа – с 5% до 7,5%, керосина – с 10% до 11% и мазута – с 2% до 3%.

«Принятая мера позволит сформировать дополнительный объём предложения топлива на бирже со стороны компаний, реализующих его на уровне нормативов, что повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал реализации. Данное решение необходимо рассматривать как один из элементов комплексной системы государственного регулирования, направленной на стабилизацию ценовой ситуации и обеспечение топливом регионов страны», – прокомментировал Николай Шульгинов.

Также в рамках совместного приказа ведомства внесли уточнения по критериям отнесения продаваемых на бирже объёмов нефтепродуктов в зачёт обязательных нормативов продаж, в частности, запрещающие зачёт сделок, проведённых между аффилированными участниками рынка, доминирующими поставщиками, адресные сделки.

«В настоящее время мы дали необходимые рекомендации компаниям по обеспечению регулярности и равномерности реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, увеличению объёма нефтепереработки. Принятые меры – увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объёмов продаж на бирже – позволят избежать изменения цен выше инфляции», – сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Справочно:

ФАС и Минэнерго осуществляют ежедневный мониторинг ситуации с топливообеспечением и ценами на моторное топливо. Еженедельно проводятся заседания биржевого комитета при ФАС и штаба при Минэнерго, участниками которого являются все нефтяные компании. Возникающие нестандартные ситуации корректируются в режиме реального времени.

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