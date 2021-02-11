О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с заместителем Государственного секретаря МИД Швейцарии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

11 февраля 2021 г.



11 февраля 2021 г. состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с заместителем Государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, директором консульской дирекции Йоханнесом Матьясси.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-швейцарских отношений, широкий круг тем двусторонней повестки дня и взаимодействие в международных организациях.

Были затронуты вопросы, связанные с консульской защитой интересов граждан Беларуси и Швейцарии в обеих странах.

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