Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#РКЦ Прогресс#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-16#МКС#МКС-6411.02.2021 16:45

Проведена общая сборка РКН «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-16»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур расчеты российских специалистов дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а» / «Прогресс МС-16». В понедельник, 15 февраля 2021 года, ей предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» с 2,5 тоннами грузов для экипажа Международной космической станции.

На первом этапе работ проведена стыковка космической головной части (с кораблем под обтекателем) с третьей ступенью носителя, затем эта сборка была пристыкована к т.н. «пакету» из первой и второй ступеней ракеты. После завершения механической сборки были выполнены электрические соединения и проведены проверки собранной ракеты.

В 15:00 по московскому времени состоялось заседание Государственной комиссии о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к вывозу на стартовый комплекс «Восток» (площадка № 31) космодрома и подготовке к пуску. Вывоз ракеты космического назначения состоится в пятницу, 12 февраля 2021 года. После доставки на стартовый комплекс она будет установлена в стартовое устройство, и после сведения ферм обслуживания специалисты совместного расчета проведут работы по графику первого стартового дня.

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