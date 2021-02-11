С. Белоусов: Важно защитить интересы хозяев домашних животных и определить ответственность организаций, осуществляющих их изъятие у должников

Source: Russia – Council of the Federation

Домашних питомцев не будут изымать за долги, пояснил сенатор.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит работу над проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам», принятом Государственной Думой в первом чтении 10 февраля 2021 г.

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Об этом проинформировал заместитель председателя Комитета СФ Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

Сенатор отметил, что в действующей статье 446 Гражданского процессуального кодекса, касающейся имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, включены только сельскохозяйственные животные, используемые для собственных нужд. Законопроектом предлагается добавить в указанную статью также и домашних животных, которые не используются владельцами для предпринимательских целей.

Предлагаемые в законопроекте изменения защищают не только интересы хозяев домашних животных, но и снимают излишнюю ответственность с соответствующих организаций, осуществляющих изъятие домашних животных у должников

В настоящее время, уточнил Сергей Белоусов, ненадлежащие условия содержания изъятых домашних животных, обращение, приводящее к увечью и гибели животных, подпадают под понятие «жестокое обращение с животным» и предусматривают уголовную ответственность.

«Предлагаемые в законопроекте изменения защищают не только интересы хозяев домашних животных, но и снимают излишнюю ответственность с соответствующих организаций, осуществляющих изъятие домашних животных у должников», — подытожил сенатор.

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