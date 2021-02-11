С. Горячева приняла участие в заседании Комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала коллегам из КМРВСЕ о российском опыте поддержки развития регионов Дальнего Востока.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края приняла участие в заседании Комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Светлана Горячева рассказала о российском опыте поддержки развития регионов Дальнего Востока: о субсидировании авиаперевозок, в том числе для социально уязвимых категорий граждан, льготном налогообложении при запуске новых бизнес-проектов, особенно молодыми людьми, поддержке территорий опережающего развития.

Также сенатор проинформировала коллег о мерах по улучшению медицинского обслуживания отдаленных территорий в условиях пандемии коронавируса.

На заседании были рассмотрены проекты докладов «Онлайн-платформа для аренды жилья: вызовы и возможности для муниципалитетов», «Территориальная солидарность: роль регионов», «Умные города» и «Умные регионы», «Региональная идентичность: улучшение диалога для снижения региональной напряженности», «Обеспечение соблюдения Европейской хартии местного самоуправления в условиях серьезных кризисных ситуаций».

Кроме этого обсуждались вопросы сотрудничества КМРВСЕ с другими органами и структурами Совета Европы, утвержден план работы Комитета на 2021–2022 гг.

Светлана Горячева сообщила, что в ходе заседания была поддержана инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о подготовке доклада о региональной цифровой экономике как инструмента интеграции и участия граждан.

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