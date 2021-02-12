Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное#Орбитальные группировки12.02.2021 17:10

Гонец и ЦСМС улучшат сервисное обслуживание оборудования

Спутниковая система «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Центр системы мониторинга рыболовства связи разработают план мероприятий по модернизации и улучшению сервисного обслуживания спутниковых терминалов «Гонец». Об этом шла речь в ходе совещания об использовании оборудования СЗС «Гонец» на судах рыбопромыслового флота.

Мероприятие состоялось 9 февраля 2021 года по видеоконференцсвязи, в нем приняли участие представители компании «Спутниковая система «Гонец», ЦСМС и рыбопромышленных предприятий. В ходе совещания обсуждались вопросы об улучшении работоспособности судовых станций «Гонец» в условиях Севера, конструктивных недостатках, выявленных в ходе эксплуатации, а также о способах их устранения. Кроме того, на совещании были предметно рассмотрены вопросы совершенствования работы оборудования, работающего на судах рыбопромыслового флота, в том числе при возникновении отказов. Обсуждение прошло с привлечением технических специалистов Спутниковой системы «Гонец» и сервисных организаций.

«Совещание прошло в конструктивном ключе, мы выявили „узкие“ места в функционировании оборудования „Гонец“ и договорились с компанией-производителем разработать план мероприятий по модернизации оборудования с учетом замечаний рыбаков, а также по улучшению сервисного обслуживания. ЦСМС придерживается политики импортозамещения и совместно с производителем „Гонцов“ будет активно работать над дальнейшим совершенствованием российского оборудования, не уступающего зарубежным аналогам», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

1 января 2019 года вступил в силу приказ Минсельхоза России, согласно которому рыбопромысловые суда, осуществляющие добычу биоресурсов в районах Мирового океана севернее и южнее 75° градуса, должны оснащаться судовыми земными станциями «Гонец».

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