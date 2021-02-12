Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Корпоративная Академия Роскосмоса12.02.2021 10:30

День студента Роскосмоса – 2021

С 17 по 19 февраля 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» и Корпоративная Академия Роскосмоса совместно с МГТУ им. Баумана проведет традиционный «День студента Роскосмоса». Мы приглашаем студентов технических вузов и школьников, только планирующих обучение, на встречу с ключевыми организациями ракетной-космической сферы.

Участники смогут узнать о программах обучения специалистов отрасли в российских вузах, познакомиться и задать вопросы кураторам ведущих предприятий космической отрасли, понять, как сделать свое профессиональное будущее успешным.

«Стремительные темпы развития человечества оказывают огромное влияние на космическую отрасль и требуют подготовки самых квалифицированных специалистов. Целевая программа обучения кадров становится важной частью прогресса всей ракетно-космической сферы. Уверен, знакомство студентов с их будущими работодателями благотворно повлияет на общий успех», — отметил Кирилл Порватов, генеральный директор Корпоративной Академии Роскосмоса.

Мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате. 17 февраля состоится конференция «Вместе в будущее!», в рамках которой выступят руководители Госкорпорации «Роскосмос»: Владимир Матвейчук, Дмитрий Шишкин и Александр Блошенко. А 18 и 19 февраля планируются встречи с представителями 30 организаций ракетно-космической промышленности. Слушатели подробно ознакомятся с программой целевой подготовки кадров, зададут вопросы напрямую будущим работодателям, узнают о важнейших компетенциях, а также о возможностях трудоустройства.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

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