К. Долгов провел совещание о развитии государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания обсудили законодательную инициативу по установлению возможности участия в одном соглашении нескольких публичных партнеров.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел совещание на тему «Развитие механизмов государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов».

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В совещании приняли участие представители Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, региональных органов государственной власти, бизнес-сообщества, эксперты.

Участники совещания обсудили законодательную инициативу, которая предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и Федеральный закон «О концессионных соглашениях» в части установления возможности участия в одном соглашении нескольких концедентов или публичных партнеров (вне зависимости от способа инициирования проекта) — так называемая множественность лиц.

Константин Долгов отметил, что действующим законодательством прямо не предусмотрена возможность участия в одном соглашении нескольких концедентов или публичных партнеров.

Сенатор пояснил, что согласно закону о концессионных соглашениях концедентом может быть публично-правовое образование – Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование, а также ГК «Автодор», ГК «Росатом». Согласно закону о ГЧП публичным партнером может быть Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование. С победителем совместного конкурса каждым публичным партнером заключается отдельное соглашение. Таким образом, проведение совместных конкурсов, например, регионом и городом, предполагает, что необходимо разделить проект на несколько соглашений.

«Если говорить о нормах, закрепленных в законе о концессионных соглашениях, то можно выделить ряд проблемных вопросов действующей редакции. В частности, закон прямо не предусматривает множественность лиц на стороне концедента или возможность участия нескольких концедентов в концессионном соглашении. Не учитывается принцип самостоятельности бюджетов, установленный в ст. 31 Бюджетного кодекса РФ(«недопустимость установления расходных обязательств, …подлежащих исполнению одновременно за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы»). Не предусматривается возможность осуществления некоторых полномочий концедента, например, контроль за деятельностью концессионера, участие в приемке выполненных работ и т. п., одним лицом от имени нескольких публично-правовых образований», — сказал Константин Долгов.

Совещание на тему «Развитие механизмов государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов»

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Константин Долгов

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Совещание на тему «Развитие механизмов государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов»

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Совещание на тему «Развитие механизмов государственно-частного партнерства и концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов»

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«Таким образом, существующее регулирование порядка проведения совместного конкурса также не решает проблему участия в концессионном соглашении нескольких концедентов в связи с тем, что в законе о концессионных соглашениях нет прямых норм о возможности заключения одного концессионного соглашения с несколькими концедентами. Закон о концессионных соглашениях не устанавливает, в каком порядке происходит заключение концессионного соглашения по итогам совместного конкурса и не определяет одно или несколько соглашений заключаются по итогам конкурса», — указал парламентарий.

При этом, по его словам, очевидно, что проектная документация, финансовая модель и иные документы будут разрабатываться в отношении всего проекта в целом, что существенно снижает финансовые затраты участников подготовки проекта и повышает эффективность его реализации.

«Рассматриваемая законодательная инициатива решает проблему участия нескольких лиц на стороне публичного образования, уточняя и закрепляя положения и порядок проведения совместного конкурса, порядок заключения единого соглашения, а также порядок подачи и рассмотрения частной инициативы, если реализация проекта предусматривает участие нескольких публично-правовых образований», — подчеркнул парламентарий.

По словам Константина Долгова, эта законодательная инициатива является актуальной и отвечает потребностям участников рынка.

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