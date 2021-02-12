Л. Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

Source: Russia – Council of the Federation

Главное — вкладывать труд и любовь в дело, которому решаешь посвятить жизнь, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы №162 «СМАРТ» г. Уфы.

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Как отметила сенатор, по Указу главы Республики Башкортостан в регионе создается сеть полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций. Первой из них стала школа «СМАРТ».

И. о. директора школы Ришат Камалов сообщил, что в 29 классах школы обучаются 802 учащихся. В пяти первых классах преподается три языка: русский, башкирский и английский. В первом экспериментальном лингвистическом классе дополнительно введен четвертый — французский язык. Для пятиклассников и более старших школьников сформированы лингвистический, естественно-научный, социально-гуманитарный, медицинский классы, открыт класс им. Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Ришат Камалов также рассказал об образовательном проекте «Путь к успеху», в рамках которого известные в Башкортостане политики, деятели науки, искусства и спорта проводят мастер-классы, встречаются со старшеклассниками.

Лилия Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

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Лилия Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

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Лилия Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

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Лилия Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

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Лилия Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

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Лилия Гумерова встретилась с учащимися и педагогами Полилингвальной многопрофильной школы в Уфе

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Лилия Гумерова отметила, что развитие доступного, качественного школьного образования в регионах находится в центре внимания профильного Комитета СФ.

Сенатор обратила внимание, что в школе №162 Уфы работает профессиональный, талантливый коллектив, в составе которого есть кандидаты наук, кандидаты в мастера спорта, отличники образования Республики. «Созданы максимально комфортные условия для обучения и дополнительного образования. Здесь дети могут научиться танцевать, петь, заниматься любимыми видами спорта, освоить вождение автомобиля, овладеть современными IT-технологиями».

«Ценность школы в том, что здесь формируются будущие лидеры, специалисты в области медицины, науки, высоких технологий, нацеленные, прежде всего, на развитие своей малой родины», — считает сенатор.

В ходе встречи Лилия Гумерова ответила на интересующие школьников вопросы, в том числе о своем детстве, годах учебы и умении трудиться для достижения поставленных целей. «Главное – вкладывать труд и любовь в дело, которому решаешь посвятить жизнь», — подчеркнула парламентарий.

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