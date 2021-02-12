Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш#ГРЦ Макеева#ЮУрГУ12.02.2021 13:23

НИИМаш участвует в создании нового космического комплекса

Руководство Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Южно-Уральский государственный университет обсудили вопросы расширения сотрудничества по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел. Сегодня над этим проектом работают Ученые из Государственного ракетного центра им. академика В.П.Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и НИИМаш.

В настоящее время ЮУрГУ прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа.

Такой прорыв может быть обеспечен только принципиально новыми техническими решениями. Одно из них направлено на обеспечение существенного повышения эффективности двигательной установки. Специалисты НИИМаш будут заниматься отработкой этого решения, в настоящее время идет разработка проекта по подготовке и проведению соответствующего эксперимента.

Проект космического комплекса реализует Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые промышленные технологии и материалы». Он создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Первый опытный образец ракеты-носителя ученые и инженеры планируют опробовать в 2028 году.

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