Н. Журавлев выступил на заседании коллегии Росфинмониторинга

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено итогам работы в 2020 году и задачам на 2021 год.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на заседании коллегии Росфинмониторинга, посвященной итогам работы в 2020 году и основным задачам на 2021 год.

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Парламентарий отметил, что работа Росфинмониторинга была, как и в прошлые годы, эффективной. Было обеспечено решение всех поставленных задач.

«Сегодня нашей важнейшей общей задачей является мониторинг использования бюджетных средств, направляемых на финансирование национальных проектов. Стратегическая цель нацпроектов – улучшение жизни граждан. Хищение или неэффективное использование этих средств является особо циничным преступным деянием, подрывающим доверие к власти», — сказал Николай Журавлев.

Он отметил, что в 2020 году в соответствии с поручением Президента РФ ведомство создало систему контроля за расходованием средств, направляемых на реализацию национальных проектов, большое внимание уделялось контролю за использованием средств, выделяемых на борьбу с эпидемией новой коронавирусной инфекции и на поддержку системообразующих предприятий. «Это стало одним из факторов эффективного использования ресурсов. Так что ваша организация внесла достойный вклад в противодействие эпидемии».

По его словам, отклик законодателей на новые вызовы был незамедлительным. Работа по совершенствованию законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период пандемии не прерывалась.

«В прошлом году были приняты законы, в подготовке которых Совет Федерации принимал самое непосредственное участие. Они заложили основы нового регулирования сферы цифровых активов и валют, а также отношений, возникающих при заключении сделок с использованием финансовых платформ. Позволили оптимизировать контроль операций с денежными средствами и усовершенствовать правовые нормы о биометрических персональных данных. Дальнейшее развитие получили электронные средства платежа», — сказал парламентарий.

Сенатор напомнил, что Советом Федерации в прошлом году были одобрены законы в развитие функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Предприняты шаги по защите прав клиентов банков. Были расширены перечень разрешенных валютных операций и полномочия Национального финансового совета. Приняты меры по предотвращению незаконного воспрепятствования деятельности временных администраций страховых организаций. «Каждый из этих законов занял свое место в национальной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Николай Журавлев указал, что пандемия коронавирусной инфекции вызвала рост количества киберпреступлений в банковской сфере. Наиболее развитой формой мошенничества, совершённого дистанционным способом, является создание поддельных сайтов для хищения денег у граждан. «Необходимо совместно рассмотреть возможные меры не только по противостоянию мошенникам, но и по повышению финансовой грамотности потребителей финансовых услуг».

Парламентарий указал, что в современных условиях контроль за финансовыми операциями и транзакциями должен не только обеспечивать выявление всех незаконных операций, но и быть необременительным для законопослушных участников рынка. Для решения этой задачи в Центральном банке создается информационный сервис «знай своего клиента». Он будет в онлайн-режиме предоставлять банкам информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать её при проведении процедур «противолегализационного» контроля. «Это позволит снизить объем превентивных ограничительных мер со стороны кредитных организаций по отношению к клиентам с низким уровнем риска. А к таковым относятся до 99 процентов всех хозяйствующих субъектов. Также у банков, да и у Росфинмониторинга появится возможность сосредоточить внимание на операциях организаций, относящихся к среднему и высокому риску».

Николай Журавлев подчеркнул, что СФ принимает самое деятельное участие в создании данной системы. «Группой сенаторов Российской Федерации совместно с депутатами Государственной Думы внесен проект закона, регламентирующий работу сервиса «Знай своего клиента». Сейчас мы активно участвуем в его доработке. Совершенно очевидно, что создание сервиса «Знай своего клиента» невозможно без участия специалистов Росфинмониторинга. И мы рассчитываем на то, что работа над данной системой станет еще одним полем нашего сотрудничества», — заключил сенатор.

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