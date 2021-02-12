Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края.

Член комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края.

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На заседании глава муниципального образования Геннадий Бахилин представил отчет о результатах деятельности администрации в 2020 г. Он проанализировал исполнение бюджета и меры по его наполнению, рассказал о создании условий для открытия новых предприятий и развития инфраструктуры, а также об участии муниципального образования в национальных проектах и региональных программах.

Выступая перед участниками сессии, Владимир Бекетов положительно оценил работу администрации и главы района. «Плотное взаимодействие федеральной, региональной и муниципальной власти на Кубани сложилось давно, и это дает позитивные результаты. В отчете приведено много примеров совместного решения вопросов в разных сферах. Сделано немало. Впереди у нас новые задачи и новая работа», — подчеркнул сенатор.

Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края

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Парламентарий рассказал о деятельности Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в том числе о законопроектах, направленных на упорядочение системы оплаты труда работников образовательных учреждений.

«Немаловажной является задача повышения качества не только образования, но и воспитания. В ближайшее время будет проведен глубокий анализ реализации национального проекта «Образование» в регионах, и затем этот вопрос планируется рассмотреть на заседании верхней палаты парламента», — сообщил Владимир Бекетов.

Он отметил, что на мероприятия в рамках нацпроекта выделяется достаточное количество средств, которые должны быть использованы с высокой эффективностью.

В мероприятии приняли участие представители краевой администрации, депутаты Законодательного Собрания региона, работники правоохранительных органов, руководители предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, жители Успенского района.

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