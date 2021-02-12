Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края.
Член комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края.
Смотрите также
На заседании глава муниципального образования Геннадий Бахилин представил отчет о результатах деятельности администрации в 2020 г. Он проанализировал исполнение бюджета и меры по его наполнению, рассказал о создании условий для открытия новых предприятий и развития инфраструктуры, а также об участии муниципального образования в национальных проектах и региональных программах.
Выступая перед участниками сессии, Владимир Бекетов положительно оценил работу администрации и главы района. «Плотное взаимодействие федеральной, региональной и муниципальной власти на Кубани сложилось давно, и это дает позитивные результаты. В отчете приведено много примеров совместного решения вопросов в разных сферах. Сделано немало. Впереди у нас новые задачи и новая работа», — подчеркнул сенатор.
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
1 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
2 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
3 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
4 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
5 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
6 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
7 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
8 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
9 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
10 из 11
Владимир Бекетов принял участие в сессии депутатов муниципального образования Успенский район Краснодарского края
11 из 11
Парламентарий рассказал о деятельности Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в том числе о законопроектах, направленных на упорядочение системы оплаты труда работников образовательных учреждений.
«Немаловажной является задача повышения качества не только образования, но и воспитания. В ближайшее время будет проведен глубокий анализ реализации национального проекта «Образование» в регионах, и затем этот вопрос планируется рассмотреть на заседании верхней палаты парламента», — сообщил Владимир Бекетов.
Он отметил, что на мероприятия в рамках нацпроекта выделяется достаточное количество средств, которые должны быть использованы с высокой эффективностью.
В мероприятии приняли участие представители краевой администрации, депутаты Законодательного Собрания региона, работники правоохранительных органов, руководители предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, жители Успенского района.