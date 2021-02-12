Поздравление Ивану Дедову с Днём рождения

Source: President of Russia – Kremlin

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес от коллег, учеников, друзей и, конечно, от десятков тысяч людей, которым Вы помогли сохранить здоровье и жизнь.

Врач по призванию, выдающийся учёный и настоящий подвижник, Вы честно, беззаветно служите избранному делу, профессиональному долгу. Во многом благодаря Вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершён грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьёзные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний. И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша плодотворная, востребованная работа как основателя и признанного лидера крупной, всемирно известной эндокринологической школы».

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