Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1612.02.2021 08:00

«Прогресс МС-16» вывезли на стартовый комплекс

На космодроме Байконур проходят заключительные предпусковые операции с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» на борту. Так, в соответствии с решением Государственной комиссии 12 февраля 2021 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. После проведения операций по вертикализации и сведения ферм обслуживания на стартовом комплексе «Восток» (площадка № 31) специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций ракеты с наземным оборудованием будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — анализ и обработка полученной телеметрической информации.

Рано утром в понедельник состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1а» компонентами топлива и ее пуске. Сам старт запланирован на 15 февраля 2021 года, а полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной (34-витковой) схеме.

«Космический грузовик» доставит на борт МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов. В грузовом отсеке также находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции.

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