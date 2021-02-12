Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Луна12.02.2021 15:30

Рассекречено: мягкая посадка на Луну

В феврале 1966 года советская автоматическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. Госкорпорация «Роскосмос» в честь данного события представляет новый комплект рассекреченных документов о ходе реализации этого исторического проекта.

Первые советские «лунники», созданные под руководством Сергей Королёва в ОКБ-1 (сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), вывели Советский Союз в лидеры освоения ближнего космоса: станция «Луна-1» (Е-1) стала первым искусственным спутником Солнца, «Луна-2» (Е-1А) первой достигла поверхности иного небесного тела, а «Луна-3» (Е-2А) впервые позволила получить изображения обратной стороны Селены. Проводя политику последовательного и быстрого усложнения космических проектов, С.П.Королев уже в конце 1959 года предложил проект выполнения мягкой посадки на Луну. Поддержанный руководством СССР, дерзкий план был реализован в программе создания автоматических лунных станций типа Е-6.

При реализации проекта были решены также такие задачи, как запуск космических аппаратов в дальний космос с промежуточной околоземной орбиты, использование автономной астроориентации, коррекция траектории полета на большом удалении от Земли, осуществление прецизионного прицеливания и мягкая посадка на небесное тело, лишенное атмосферы. Новые космические аппараты были гораздо сложнее и тяжелее первых «лунников», и их планировалось запускать ракетой-носителем 8К78 (известной как «Молния»), разработка которой велась параллельно под задачи отправки автоматических межпланетных станций к Марсу и Венере.

Основным научным прибором, который планировалось доставить на Луну, была панорамная телевизионная камера. Кроме того, на борту станции находились приборы для регистрации космического излучения. Однако в связи с тем, что ракетно-космическая техника на тот момент только набирала статистику полетов и не обладала высокой надежностью, лётные испытания станций Е-6 сопровождались трудностями. Из одиннадцати станций типа Е-6, запущенных с января 1963 года по декабрь 1965 года, ни одна не имела полного успеха, хотя достичь цели и разбиться о поверхность нашего ночного светила смогли станции «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8». Выявив и проанализировав ошибки, специалисты ОКБ-1 к весне 1965 г. подготовили модернизированный проект станции Е-6М.

В 1965 году Сергей Королев передал межпланетную тематики из ОКБ-1 на Московский машиностроительный завод имени С.А. Лавочкина, где под руководством Г.Н.Бабакина было освоено производство обновленной станции Е-6М, которая в результате и достигла успеха. Сергей Павлович так и не стал свидетелем триумфа своего детища: он умер во время плановой операции 14 января 1966 года. Ракета-носитель 8К78М («Молния») с аппаратом Е-6М стартовала 31 января 1966 года уже без него. Но на этот раз все прошло по намеченной программе: станция с разгонным блоком вышла на опорную орбиту, а затем вывела автоматическую станцию на заданную траекторию.

Подготовка к посадке началась 3 февраля 1966 года за пять часов до достижения цели. Перед торможением станция точно «поймала» лунную вертикаль, а затем, сбросив уже не нужные боковые отсеки, на высоте 75 км от лунной поверхности включила тормозной двигатель. И еще через несколько минут автоматическая лунная станция (АЛС), получившая официальное название, совершила мягкую посадку в точке с координатами 7°8‘ с.ш. и 64°22’ з.д. в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий.

Выполнив первое в мире «прилунение», станция «Луна-9» развернулась в рабочее положение и провела девять сеансов связи, передав на Землю три круговые панорамы лунной поверхности. С её помощью ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и о космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета, что стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы. Результаты полета «Луны-9» не только открыли новый этап планетных исследований, но и принесли свой политический эффект: СССР снова опередил США, которые смогли «прилунить» свою станцию Surveyor-1 только четыре месяца спустя.

Госкорпорация «Роскосмос» благодарит за сотрудничество в подготовке публикации НПО Лавочкина и его генерального директора В.А. Колмыкова, ЦНИИмаш и его генерального директора С.В. Коблова, Департамент по обеспечению деятельности Архива Президента РФ и его директора И.В. Кузнецову, Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД), его директора М.А. Власову и советника Н.В. Селюкину, а также Российский государственный архив новейшей истории и его директора И.А. Пермякова.

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