Рассмотрены вопросы сотрудничества с Республикой Беларусь

Source: Gazprom in Russian

Релиз

12 февраля 2021, 16:18

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко.

На встрече было отмечено, что «Газпром», как и всегда, надежно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объемах в период пикового зимнего спроса.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере на среднесрочную перспективу.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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