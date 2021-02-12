Состоялась встреча сенатора О. Селезнева с главой Республики Адыгея М. Кумпиловым

Source: Russia – Council of the Federation

Особое внимание на встрече было уделено задачам, поставленным Председателем Правительства РФ в ходе рабочей поездки в Адыгею.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея Олег Селезнев СелезневОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея в рамках работы в регионе встретился с главой Республики Муратом Кумпиловым. КумпиловМурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея

Особое внимание руководитель региона уделил задачам, поставленным Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в ходе рабочей поездки в Адыгею 8 февраля этого года.

В частности, сенатор обсудил с главой Республики итоги работы по выполнению нацпроектов и индивидуальной программы социально-экономического развития региона за 2020 г. Затрагивались также вопросы исполнения консолидированного бюджета в минувшем году и бюджетные задачи на 2021 г.

Кроме того, с участием министра здравоохранения Республики Адыгея Рустема Меретукова обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в регионе и дальнейшие меры противодействия коронавирусной инфекции.

В ходе встречи отдельное внимание уделено направлениям деятельности сенатора, касающимся его работы в Комитете СФ по международным делам, в частности, дальнейшему укреплению связей с адыгской диаспорой зарубежья.

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