Т. Гигель: Новые акции природоохранных проектов способствуют экологическому образованию детей и подростков

Source: Russia – Council of the Federation

Объявлен Всероссийский конкурс на лучший стенд «Эколята–Дошколята» и «Эколята – молодые защитники Природы».

В рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята –Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» объявлен Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята –Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила председатель организационного комитета Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы», член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

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Сенатор пояснила, что посредством конкурса детским садам и школам российских регионов дается возможность активизировать свою деятельность в области экологического образования по развитию у детей потребности любви к природе и, как следствие, бережному отношению к ней.

Татьяна Гигель отметила, что детские сады и школы – участники конкурса автоматически становятся участниками проектов и включаются во Всероссийский реестр участников данных проектов.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов пояснил, что уголки и стенды должны в дальнейшем служить площадкой для проведения с детьми различных тематических занятий, уроков и мероприятий в рамках дополнительного образования детей эколого-биологической направленности.

По мнению члена Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, члена программного комитета проектов Геннадия Орденова, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области конкурс является важным мероприятием и будет способствовать осознанию ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного края.

Сенатор рассказал, как «Эколята Каспия» Астраханской области приняли участие в конкурсе.

Всероссийский конкурс проводится с 10 февраля по 30 июня 2021 г.

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