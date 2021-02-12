Т. Кусайко: От качества и безопасности детского туризма напрямую зависит здоровье и развитие детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» по вопросам развития детского туризма и отдыха.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела «круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха».

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В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества, туриндустрии.

Как отметила Татьяна Кусайко, от качества и безопасности детского туризма напрямую зависит здоровье, воспитание и развитие детей.

«Важность этой темы подчеркивает и то, что в план мероприятий первого этапа программы «Десятилетие детства» было включено проведение Года детского туризма», — сказала сенатор.

«Круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха»

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«Круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха»

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«Круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха»

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«Круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха»

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«Круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха»

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«Круглый стол» на тему «Развитие детского туризма и отдыха»

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По ее словам, последствия пандемии и ограничительных мер негативно отразились на многих сферах, в том числе — детского туризма и отдыха. «В этой ситуации детский туризм нуждается в особой поддержке и внимании со стороны государства», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Инна Святенко выступила с предложением признать избыточной норму о предоставлении нотариально заверенного согласия при заселении в гостиницу в случае отсутствия рядом с детьми законных представителей. Сенатор пояснила, что такая норма стала действовать с 1 января 2021 г., при этом туроператоры и представители гостиничного бизнеса выступают за ее исключение.

Инна Святенко

«Наш Комитет солидарен с этой позицией и направил в Ростуризм соответствующие рекомендации о подготовке изменений в Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», — сообщила Инна Святенко.

В ходе заседания обсуждались системные проблемы, препятствующие полноценному развитию массового детского туризма и организации отдыха, вопросы оздоровления детей как одной из основных задач, а также применение новых санитарных норм и требований в условиях ограничений.

Участники мероприятия подчеркнули, что развитие массового детского туризма в стране возможно исключительно при активной поддержке в регионах.

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