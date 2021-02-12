Ф. Мухаметшин провел встречу с Постоянным представителем РФ при Организации Исламского сотрудничества Р. Абдулатиповым

Source: Russia – Council of the Federation

Особое внимание уделено обсуждению планов Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на текущий год и ключевых аспектов сотрудничества России с государствами-членами ОИС.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель Председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» (ГСВ) Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области провел встречу с Постоянным представителем РФ при Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, Королевство Саудовская Аравия Рамазаном Абдулатиповым.

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В ходе встречи собеседники уделили особое внимание обсуждению планов Группы на текущий 2021 год и ключевых аспектов сотрудничества России с государствами-членами ОИС.

Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с постоянным представителем РФ при ОИС Рамазаном Абдулатиповым

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Фарит Мухаметшин

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Встреча заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Фарита Мухаметшина с постоянным представителем РФ при ОИС Рамазаном Абдулатиповым

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Рамазан Абдулатипов

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Как отметил сенатор, согласно договоренностям с Королевством Саудовская Аравии, в октябре 2021 года в Джидде пройдет выездное заседание Группы стратегического видения (ГСВ), призванное открыть новый этап в сотрудничестве России с государствами-членами ОИС. А проведенные при содействии МИД России в 2020 году юбилейные мероприятия, посвященные 15-летию присоединения России к ОИС, стали заметным международным событием.

Углублению партнерства ГСВ и ОИС будет способствовать и расширение межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и Парламентским Союзом государств-членов ОИС

Собеседники особо подчеркнули, что углублению партнерства ГСВ и ОИС будет способствовать и расширение межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и Парламентским Союзом государств-членов ОИС. На первое полугодие текущего года намечено проведение между ними международной конференции в онлайн-формате. В свою очередь, проводимые Группой и ОИС крупные международные мероприятия могут послужить хорошим подспорьем в ходе подготовки в мае 2022 года Всемирной международной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в Российской Федерации.

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