Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-16#Космодромы#Байконур14.02.2021 22:00

На космодроме Байконур пусковой день

На космодроме Байконур начались заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Расчёты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику пускового дня: на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») они проводят доукладку доставляемого на борт Международной космической станции оборудования в корабль, а также подготовку к заправке ракеты-носителя компонентами топлива.

15 февраля в 03:40 по московскому времени запланировано заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» к проведению заправки и пуска, который планируется выполнить в 07:45:06 мск.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в числе которых топливо для поддержания орбиты, оборудование для дооснащения станции, продукты питания, вода и воздух для космонавтов, укладки с научным оборудованием для проведения космических экспериментов по российской программе. В грузовом отсеке также находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры модуля «Звезда».

До пуска осталось:

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