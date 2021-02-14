Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1614.02.2021 09:30

ЦУП завершил работы по подготовке к запуску «Прогресса МС-16»

Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил плановые работы по подготовке к выведению на орбиту Земли транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» и его последующей стыковке к российскому сегменту Международной космической станции. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП старт запланирован на 15 февраля 2021 года в 07:45:06 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению «космического грузовика» после его отделения от третьей ступени носителя в 07:53:55 мск. Сближение корабля «Прогресс МС-16» со станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа станции, космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Стыковка со станцией запланирована на 17 февраля в 09:20 мск, по двухсуточной (34-витковой) схеме.

Корабль доставит на МКС топливо дозаправки, запасы питьевой воды и воздуха, а также ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтное оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Вместе с этим на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований: укладки «Нейролаб», материалы эксперимента «Асептик», прибор «Фотобиореактор», аппаратура «Каскад» и пробники «Биодеградация».

До пуска осталось:

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