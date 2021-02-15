Анастасия Бондаренко в составе правительственной делегации посетила Республику Сербия

Source: Russia Ministry of Energy

Белград, 15 февраля. – Анастасия Бондаренко в составе делегации во главе с заместителем Председателя Правительства России Юрием Борисовым посетила Республику Сербия.

В рамках Российско-Сербского Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны обсудили стратегическую программу экономического сотрудничества на 2021-2026 годы, в том числе вопросы в сфере энергетики, промышленности и в области высоких технологий и инноваций.

Было отмечено, что Сербия остаётся важным партнером России на европейской и международной аренах. Российско-сербские отношения в области энергетики традиционно основываются на взаимном доверии и общей заинтересованности в дальнейшем укреплении сотрудничества.

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