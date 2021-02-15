В Совете Федерации пройдут Дни Амурской области

Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию региона в СФ возглавят губернатор В. Орлов и председатель Законодательного Собрания В. Логинов.

В Совете Федерации с 15 по 17 февраля пройдут Дни Амурской области.

Делегацию субъекта РФ в верхней палате парламента возглавят глава региона Василий Орлов ОрловВасилий АлександровичГубернатор Амурской области и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Логинов. ЛогиновВячеслав ЮрьевичПредседатель Законодательного Собрания Амурской области

С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В Комитете СФ по международным делам 15 февраля состоится разговор о развитии международных связей с учетом геополитического положения региона.

На заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам речь пойдет об актуальных вопросах обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера будет посвящено переселению граждан из аварийного жилья, модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 16 февраля поднимут тему продовольственной безопасности и защиты населенных пунктов от негативного воздействия при прохождении паводков.

Вопросы развития здравоохранения и туризма будут в центре внимания Комитета СФ по социальной политике.

О развитии системы профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики региона речь пойдет на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Комитете СФ по экономической политике обсудят инвестиционный потенциал и инфраструктурное развитие области.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству будет посвящено актуальным вопросам административного законодательства.

В рамках 499-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Амурской области сенаторам расскажут руководители региона.

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