В Совете Федерации проходят Дни Амурской области

Source: Russia – Council of the Federation
Делегацию региона в СФ возглавляют губернатор В. Орлов и председатель Законодательного Собрания В. Логинов.
В Совете Федерации с 15 по 17 февраля проходят Дни Амурской области.
Делегацию субъекта РФ в верхней палате парламента возглавляют глава региона Василий Орлов ОрловВасилий АлександровичГубернатор Амурской области и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Логинов. ЛогиновВячеслав ЮрьевичПредседатель Законодательного Собрания Амурской области
С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.
В Комитете СФ по международным делам 15 февраля состоялся разговор о развитии международных связей с учетом геополитического положения региона.
Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Константин Косачев
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Константин Косачев
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам в рамках Дней Амурской области в СФ
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На заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам речь шла об актуальных вопросах обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ.
Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера будет посвящено переселению граждан из аварийного жилья, модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры.
В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 16 февраля поднимут тему продовольственной безопасности и защиты населенных пунктов от негативного воздействия при прохождении паводков.
Вопросы развития здравоохранения и туризма будут в центре внимания Комитета СФ по социальной политике.
О развитии системы профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики региона речь пойдет на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.
В Комитете СФ по экономической политике обсудят инвестиционный потенциал и инфраструктурное развитие области.
Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству будет посвящено актуальным вопросам административного законодательства.
В рамках 499-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Амурской области сенаторам расскажут руководители региона.