Е. Алтабаева: Социальные гарантии для сотрудников правоохранительных органов и других государственных служб будут совершенствоваться

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, посвященное совершенствованию соцгарантий по выплате денежной компенсации за наем жилых помещений для сотрудников правоохранительных органов, противопожарной службы и таможенных органов РФ.

В Совете Федерации прошло совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы совершенствования социальных гарантий по выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений для сотрудников правоохранительных органов, Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации.

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Мероприятие провела член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева. АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя

В стране сформирована система правовых норм, предусматривающих социальные гарантии сотрудникам органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов

Как отметила сенатор, в настоящее время в стране сформирована система правовых норм, предусматривающих социальные гарантии сотрудникам органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов.

«Сотрудники этих ведомств — лица с особыми условиями труда, решающие важные задачи. Они переносят повышенные нервно-психологические нагрузки, а также рискуют жизнью и здоровьем», — сказала Екатерина Алтабаева.

Одна из мер социальной поддержки — компенсация сотрудникам, не имеющим жилых помещений, их расходов за наем (поднаем) жилья, продолжила сенатор. Порядок и размеры компенсации за наем (поднаем) жилых помещений определены Постановлением Правительства РФ, в котором установлены следующие предельные суммы компенсаций за наем (поднаем) жилья: Москва и Санкт-Петербург – 15 тыс. руб.; города и районные центры – 3,6 тыс. руб.; иные населенные пункты – 2,7 тыс. руб., уточнила парламентарий.

«Стоит отметить, что уровень правовой и социальной защищенности сотрудников и членов их семей не в полной мере отвечает целям, поставленным Стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Например, в городе федерального значения Севастополе наем жилых помещений для сотрудников вышеназванных органов затруднен, прежде всего, в связи с большим разрывом в соотношении денежного содержания и размера средств, требующихся для оплаты съемного жилья», — считает Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Сергей Кобин

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Екатерина Алтабаева

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«Предполагаем, что необходимы изменения в соответствующие нормативные правовые акты», — подчеркнула сенатор.

В совещании также приняли участие член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя, Сергей Колбин, КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России Юрий Жуков, заместитель начальника Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Алексей Кожемякин, заместитель начальника Департамента социальных гарантий Министерства обороны РФ Павел Олюшин, и. о. начальника Главного управления МЧС по г. Севастополю Алексей Большов, представители Министерства финансов РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы судебных приставов и др.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации, нацеленные на эффективное решение указанных вопросов. Затем они будут направлены в Правительство РФ, Министерство финансов РФ для дальнейшей работы.

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