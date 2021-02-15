Е. Бибикова: Расширяется участие граждан старшего возраста в общественно-полезной деятельности, оказании социальной помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела обучающий вебинар для представителей общественных организаций на тему «Благотворительность: частные фонды и Фонд президентских грантов: лайфхаки сотрудничества».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела обучающий вебинар для представителей общественных организаций на тему «Благотворительность: частные фонды и Фонд президентских грантов: лайфхаки сотрудничества».

Смотрите также

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области представители общественных организаций из разных регионов страны, эксперты.

По мнению Елены Бибиковой, в настоящее время важно расширять участие граждан старшего возраста в общественно-полезной деятельности, в том числе в оказании соцподдержки ветеранам, людям, нуждающимся в социальной помощи. Платформой оказания такой помощи могли бы стать некоммерческие общественные организации.

«Для нас очень важно понимание гражданами старшего поколения, что в любом возрасте можно жить насыщенной, полноценной жизнью, ощущать себя востребованными, нужными, необходимыми обществу и людям, живущим рядом», — сказала сенатор.

Елена Бибикова отметила, что все более широкое распространение среди граждан старшего поколения приобретает «серебряное» волонтерство, программы по активному долголетию, участие в социальных НКО в сфере оказания услуг населению. «Для успешной деятельности необходимы определенные знания и навыки, в том числе умение работать с благотворительными организациями, участие в конкурсах на получение грантовой поддержки, вовлечение в свою деятельность сторонников и единомышленников», — добавила парламентарий.

В ходе вебинара обсуждались правила успешной работы с государственными и частными фондами, опыт и лучшие практики. Участники онлайн-семинара смогли получить ответы на все интересующие их вопросы.

MIL OSI