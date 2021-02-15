Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-16#Космодромы#Байконур15.02.2021 04:10

Комиссия приняла решение о запуске корабля «Прогресс МС-16»

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором рассмотрены результаты работ на стартовом комплексе «Восток» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» на борту.

Заслушав все доклады, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» / «Прогресс МС-16» к заправке компонентами топлива и пуске, который состоится утром 15 февраля 2021 года, в 07:45:06 по московскому времени. В соответствии с предпусковым графиком работ в 04:10 мск стартовые расчеты организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к заправке изделия. Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки ожидается около 06:15 мск.

Прямая трансляция пуска будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 06:55 мск.

Смотрите сегодня в эфире: информационные включения, сеанс связи с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, которые в настоящее время ожидают прибытие грузового корабля на борту Международной космической станции, и интервью с экспертами российской ракетно-космической промышленности.

До пуска осталось:

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