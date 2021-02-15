Л. Гумерова: Мы четко прописали функции государства, полномочия министерств при вынужденном переходе на дистанционный формат обучения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о разработанном сенаторами законопроекте, регулирующем вопросы дистанционного образования.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала журналистам, что в Комитет продолжают поступать многочисленные обращения от родителей по поводу организации дистанционного обучения.

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Сенатор напомнила, что в прошлом году в связи с пандемией школы вынужденно перешли на дистанционный формат обучения для сохранения здоровье ребят, педагогов, родителей и в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса.

«Уже тогда мы получили много вопросов, обращений о трудностях, с которыми столкнулись школьники, учителя, родители. Среди них — отсутствие компьютеров, гаджетов, Интернета, его недостаточная скорость, сбои в работе электронных платформ, а также отсутствие соответствующей подготовки учителей», — сказала Лилия Гумерова.

По ее словам, многие родители справедливо возмущались, что порой ребенок проводит у компьютера 5–8 часов. Нелегко пришлось и учителям: нагрузка в этот период возросла в 2–3 раза.

По итогам проверки, в том числе, были отменены школьные приказы, обязывающие детей иметь дома персональный компьютер, стабильный канал подключения к Интернету, необходимое программное обеспечение

Эти же недостатки подтвердила и проверка Генеральной прокуратуры РФ, проведенная в 2020 году, отметила парламентарий. Было выявлено более шести тысяч нарушений законодательства. «По итогам проверки, в том числе, были отменены школьные приказы, обязывающие детей иметь дома персональный компьютер, стабильный канал подключения к Интернету, необходимое программное обеспечение», — сообщила Лилия Гумерова.

«Вот почему мы с коллегами-сенаторами инициировали законопроект, в котором четко прописали функции государства, полномочия профильных министерств. Следом должны появиться соответствующие подзаконные акты Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования. В них должны быть прописаны все правила и рекомендации для школ, образовательных организаций среднего профессионального образования и вузов с учетом гарантий государства на доступное, качественное образование. Также должны быть разработаны СанПиНы для такого формата обучения», — подчеркнула законодатель.

К сожалению, сказала Лилия Гумерова, законопроект был подвергнут потоку фейковых новостей, хотя на самом деле в нем нет ни слова о полном переходе на дистанционное обучение.

В этой связи сенатор напомнила слова Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию».

Лилия Гумерова подчеркнула, что она и другие сенаторы — авторы законопроекта остаются стойкими приверженцами традиционного формата обучения. «Ничто и никогда не заменит живого общения учителя с учеником, когда учитель передает знания, что называется, глаза в глаза», — подытожила глава Комитета СФ.

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