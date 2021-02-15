Минспорт России и Ульяновская область подписали Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, а также проведение в области Года детского спорта. Олег Матыцин поддержал идею четырёхлетнего цикла тематических лет в Ульяновской области. Так, 2022 год пройдёт в регионе под эгидой студенческого спорта, 2023 год – под эгидой корпоративного спорта, 2024 год будет посвящён старшему поколению.

В ходе встречи было подписано Соглашение между Минспортом России и Ульяновской областью о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«Наша задача – привлечение как можно большего количества граждан к активному и здоровому образу жизни, создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом во всех регионах страны, – отметил Олег Матыцин. – Ульяновская область – наш важный партнёр в этом направлении. Ежегодно в регионе проводятся крупные спортивные мероприятия, реализуются проекты в сфере массового спорта. Объявленный в регионе Год детского спорта – очень значимое событие, которое, безусловно, привлечёт внимание жителей к вопросам развития физической культуры и спорта в детской среде, будет способствовать увеличению количества занимающихся спортом детей, а также созданию доступной спортивной инфраструктуры, прежде всего, школьных площадок и стадионов».

«Хочу поблагодарить Министра спорта Олега Матыцина за плодотворную рабочую встречу, итогом которой стало подписание Соглашения о взаимодействии в области физической культуры и спорта, – сказал Сергей Морозов. – При поддержке Минспорта мы получим новые возможности по развитию спортивной инфраструктуры в регионе, в том числе по строительству, реконструкции и материально-техническому оснащению объектов. Также важными аспектами нашего взаимодействия станет создание условий для занятий физической культурой и спортом. Подписанное Соглашение позволит нам и дальше успешно выполнять задачи, которые перед нами поставил Президент в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Напомню, что по итогам 2020 года 45,5% жителей Ульяновской области стали регулярно заниматься физической культурой и спортом. Основным целевым показателем регионального проекта является увеличение этого показателя к 2024 году до 55,5%. И я нисколько не сомневаюсь в том, что мы этого обязательно достигнем».

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по нескольким направлениям. В приоритетном порядке будут реализовываться мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», направленные на создание условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению объектов спорта спортивным оборудованием и инвентарём, популяризацию массового спорта.

Приоритетным для региона остаётся вопрос кадровой политики в отрасли. Так, в 2020 году в Ульяновской области приступили к разработке программы «Спорт на селе», которой предусмотрена поддержка тренеров для работы в сельских населённых пунктах. В этом году единовременные выплаты на приобретение жилья смогут получить 10 тренеров, которые приедут работать в сельскую спортивную организацию.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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