Объявлен конкурс в Общественный совет при Минспорте России

Source: Russia Ministry of Sport

С 15 февраля по 9 марта 2021 года Общественная палата Российской Федерации принимает заявления от граждан, представленных некоммерческими организациями, для участия в конкурсном отборе в состав Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации. По инициативе Минспорта России количественный состав Общественного совета увеличен с 16 до 25 человек.

Для участия в конкурном отборе требуется:

1) пройти авторизацию для входа в Личный кабинет на сайте os.oprf.ru;

2) заполнить анкетную форму;

3) прикрепить файл со сканом представления организации, выдвигающей кандидата в состав Общественного совета;

4) распечатать и подписать документы;

5) направить распечатанный комплект собственноручно подписанных документов и оригинал представления выдвигающей организации в ФКУ «Аппарат Общественной палаты России» посредством почтовой связи, курьерской службы, а также нарочно по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, Аппарат Общественной палаты Российской Федерации до 16 марта 2021 года включительно (на отправляемых конвертах указать: «Конкурс в Общественный совет при Министерстве спорта Российской Федерации»). В разделе «получатель» указать: «Опустить в ящик “Для приёма документов в общественные советы”». Сотрудники аппарата не ставят отметки о приёме документов курьерам.

Оригиналы документов, направленные курьерской службой или доставленные лично, необходимо опустить в ящик «Для приёма документов в общественные советы» в фойе Общественной палаты в будние дни с 9:00 до 20:00.

Регистрироваться на сайте и вносить изменения в анкету можно с 15 февраля по 9 марта 2021 года до 18:00, приём оригиналов документов осуществляется с 15 февраля по 16 марта 2021 года включительно.

Телефон для справок: 8 (495) 221-83-63 (доб. 21-13).

Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех, кто имеет опыт работы в сфере спорта, у кого есть энергия и желание принести пользу нашему общему делу, принять участие в конкурсе.

Общественные советы осуществляют общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти.

Действующий состав Общественного совета при Минспорте России работает с ноября 2018 года. Общественный совет рассматривает проекты общественно значимых нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Министерством; участвует в мониторинге качества оказания Министерством государственных услуг; участвует в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных закупок и кадровой работе Министерства; принимает участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей; рассматривает ежегодные планы деятельности Министерства, в том числе по исполнению указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации; участвует в публичном обсуждении концепции открытости Министерства; проводит слушания по приоритетным направлениям деятельности Министерства.

Общественным советом при Минспорте России создано 11 комиссий и пять рабочих групп, состав которых формируется из высококвалифицированных специалистов спортивной отрасли. В результате этого к работе Общественного совета привлечено боле 200 человек.

Двухлетняя работа Общественного совета при Минспорте России показала, что он является не только «оценщиком» деятельности Министерства, но и активным его партнёром в решении проблем развития физической культуры и спорта в стране.

В ноябре прошлого года Счётная Палата Российской Федерации достаточно высоко оценила деятельность Общественного совета при Минспорте России. По результатам экспертизы он вошёл в пятёрку лучших общественных советов при федеральных органах исполнительной власти по критериям открытости. 11 февраля 2021 года его работа получила положительную оценку Общественной палаты Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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