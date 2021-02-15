Павел Сорокин обсудил с главой Забайкалья Александром Осиповым топливообеспечение региона

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 февраля. – Минэнерго обсуждает с Минфином России вопрос субсидирования перевозки топлива потребителям Дальнего Востока и Забайкальского края. Министерство энергетики уже направило в Минфин соответствующее предложение, сообщил Павел Сорокин в ходе совещания с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и топливными компаниями региона.

«В настоящее время предложения по транспортной субсидии на бензин, дизельное топливо и керосин направлены в Минфин России и находятся в проработке. Смысл субсидии – в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что влияет на конечные оптовые цены. Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество НПЗ-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы топлива в Забайкалье к летнему периоду, в том числе и для независимых сетей АЗС», – сообщил Павел Сорокин.

В ходе встречи участники обсудили исполнение обязательств крупными нефтекомпаниями по поставке топлива согласно нормативам реализации в регионе. Было отмечено, что благодаря крупным вертикально-интегрированным компаниям рост цен на топливо в Забайкальском крае находится в пределах инфляции, однако на ряде АЗС маржинальность находится на крайне низком уровне.

«Высокая цена на транспортировку моторного топлива в конечном итоге приводит к росту цен на ГСМ для простых забайкальцев. И, конечно, мы обязательно воспользуемся возможностью получать топливо через субсидируемую транспортировку», – сказал глава Забайкальского края.

20.03.2020

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