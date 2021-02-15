Российские хоккеисты выиграли Шведские хоккейные игры и досрочно стали победителями Еврохоккейтура

Source: Russia Ministry of Sport

С 11 по 14 февраля в Мальмё (Швеция) прошли Шведские хоккейные игры – третий этап Еврохоккейтура. Победителем турнира стала сборная команда России.

В заключительном матче наши хоккеисты обыграли чехов со счётом 7:4. В составе российской команды шайбы забили Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58).

Россияне выиграли все три мачта на турнире – в первой игре взяли верх над финнами (3:2), во второй – над шведами (2:1 по буллитам).

В общем зачёте Еврохоккейтура сборная России по хоккею набрала 24 очка в девяти матчах (в ноябре россияне выиграли Кубок Карьяла, в декабре — Кубок Первого канала). Этот результат позволил нашей команде досрочно выиграть Еврохоккейтур. У шведов и чехов по 11 очков, финны замыкают таблицу с восемью очками.

Следующий этап Еврохоккейтура пройдёт с 13 по 16 мая в Чехии.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских хоккеистов, тренерский штаб сборной и Федерацию хоккея России с победой на Шведских хоккейных играх и в общем зачёте Еврохоккейтура и желает новых высоких достижений!

Фото: Федерация хоккея России

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI