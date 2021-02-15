С. Белоусов: Принятые законодательные нормы в области компенсационного озеленения должны эффективно работать на практике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал решение региональных властей о разработке требований к озеленению городов и сел Алтайского края.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал решение региональных властей о разработке требований к озеленению городов и сел региона.

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По словам сенатора, документ будет разработан до конца марта 2021 г. при участии биологов и дендрологов Алтайского края, на основе уникального опыта НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаульского и Кулундинского дендрариев.

Изменения, касающиеся компенсационного озеленения, были внесены в закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края» в 2020 году, напомнил Сергей Белоусов.

Ввиду отсутствия правоприменительной практики нововведения вызвали много вопросов со стороны муниципалитетов края. Согласно закону, компенсационные зеленые насаждения должны быть адаптированы к климатическим условиям Алтайского края и не уступать им по защитным, декоративным и иным полезным свойствам.

Как считает сенатор, без специальных познаний в этой области определить конкретные наименования деревьев и кустарников к высадке в каждой природно-климатической зоне достаточно сложно и обеспокоенность по этому поводу на местах вполне понятна. Кроме того, предупреждают эксперты, при озеленении важно исключить использование агрессивных видов, представляющих угрозу биологическому разнообразию.

В последние годы, отмечает Сергей Белоусов, в регионе последовательно решаются вопросы сохранения городских лесов и озеленения территорий.

Парламентарий напомнил, что еще недавно в начале 90-х годов, когда рушились привычные устои, не было ни финансовых возможностей, ни сил, ни желания осуществлять благоустройство городов и сел. Результатом этого стало зарастание парков и скверов, потребительское отношение к уникальным в Алтайском крае ленточным борам.

«Сегодня ситуация стремительно меняется. И речь не только об эстетическом восприятии, но и о строгом соблюдении требований в области охраны окружающей среды. Компенсационное озеленение и сохранение лесопарковых зон, помимо прочего, решает задачи минимизации загрязнения атмосферного воздуха, способствует поглощению пыли и вредных выбросов, что особенно актуально для городов, где располагаются промышленные производства. Поэтому, для сохранения экологического баланса принятые на законодательном уровне решения должны эффективно работать на практике», — уверен Сергей Белоусов.

По мнению сенатора, конкретные рекомендации по озеленению, единые требования к качественному и количественному составу зеленых насаждений станут для органов местного самоуправления ориентиром в работе, исключат произвольную трактовку требований нормативного акта и будут способствовать сохранению зеленого фонда городских и сельских поселений Алтайского края.

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