С. Березкин обсудил вопросы развития регионального здравоохранения в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с директором департамента здравоохранения и фармации региона.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел встречу с новым директором департамента здравоохранения и фармации региона Василием Тубашовым.

«В обстоятельном разговоре удалось коснуться большого круга задач: укрепления первичного звена здравоохранения, совершенствования материальной базы лечебных учреждений, решения кадровых проблем, организации вакцинации, восстановления штатной работы клиник в постковидные времена. Обратил внимание на ряд проблем, поднимаемых жителями области на приемах граждан», — рассказал сенатор.

Отдельно, с участием главного внештатного гематолога департамента Валерия Лапина, обсуждалась тема развития гематологической службы области.

В последние несколько лет при самой действенной поддержке губернатора области Дмитрия Миронова реализуется комплексная задача по выводу службы на новый уровень

«В последние несколько лет при самой действенной поддержке губернатора области Дмитрия Миронова МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области реализуется комплексная задача по выводу службы на новый уровень, а также организации межрегионального центра трансплантации костного мозга, создания сопутствующей инфраструктуры. По всем обсужденным вопросам договорились о тесном взаимодействии. Со своей стороны обязался оказывать всю необходимую и посильную поддержку на федеральном уровне», — сообщил Сергей Березкин.

Сергей Березкин провел встречу с новым директором департамента здравоохранения и фармации региона Василием Тубашовым

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Сергей Березкин провел встречу с новым директором департамента здравоохранения и фармации региона Василием Тубашовым

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Сергей Березкин провел встречу с новым директором департамента здравоохранения и фармации региона Василием Тубашовым

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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Сергей Березкин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле

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В этот же день сенатор вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Задворочным посетил передвижной музей «Поезд Победы» в Ярославле.

Парламентарий отметил, что уникальная экспозиция, сочетающая в себе современные технологии и художественное оформление, никого не оставит равнодушным. «Многофигурные композиции, реалистичные экспонаты, множество видеопроекторов, разыгранные исторические мизансцены и аудиосопровождение от лица участников военных событий обеспечивают полное погружение зрителя в атмосферу тех лет. Хочется всем рекомендовать посетить этот передвижной музей, поблагодарить организаторов, а поезду пожелать доброго пути!» — сказал Сергей Березкин.

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