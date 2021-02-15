Центральный старт XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» прошёл в подмосковных Химках

Source: Russia Ministry of Sport

13 февраля в большинстве регионов нашей страны состоялась XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире.

Центральный старт прошёл на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» городского округа Химки Московской области. Участников мероприятия поприветствовали Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, прославленные спортсмены Ирина Роднина, Николай Зимятов, Михаил Девятьяров и Александр Завьялов.

«Лыжня – великолепная, спасибо организаторам и погоде, такой праздник она подарила всем, кто пришёл сегодня на «Лыжню России», – сказал Олег Матыцин, который принял участие в гонке. – Хочу выразить всем признательность – главам регионов, министрам спорта, организаторам, федерациям лыжного спорта за то, что мы сегодня вместе в это непростое время встали на лыжню, сказали, что мы спортивная семья и нам по плечу любые задачи».

«Это праздник для всех поколений. Видим, что сюда приходят и семьи, и пожилые люди, и наши прославленные олимпийские чемпионы. Это вдохновляет и говорит о том, что жизнь продолжается, впереди – победы. Всех поздравляю и желаю здоровья, занимайтесь спортом, ведь, как мы говорим, спорт – это норма жизни», – подчеркнул Олег Матыцин.

В центральном старте «Лыжни России» в Химках приняли участие около пяти тысяч любителей лыжного спорта – им не помешали холодная погода и обильный снегопад.

«Московская область соскучилась по большим лыжным стартам, в 2020 году не было снега, зато были большие ограничения из-за коронавируса. В этом году мы ограничили количество участников пятью тысячами человек, хотя обычно на старт выходит 10-15 тысяч», – отметил Роман Терюшков.

«Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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