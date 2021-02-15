Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях: в активе россиян 11 наград, «золото» завоевала Ангелина Голикова

Source: Russia Ministry of Sport

С 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды) прошёл Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Было разыграно 14 комплектов наград.

Российские спортсмены завоевали 11 медалей: одну золотую, три серебряные и семь бронзовых. Чемпионкой мира впервые в карьере стала Ангелина Голикова, выигравшая на дистанции 500 м. Это первое российское «золото» на 500 м у женщин за 25 лет.

Две серебряные медали завоевал Павел Кулижников – на дистанциях 500 и 1000 м. Также «серебро» в активе Натальи Ворониной (5000 м).

Бронзовые награды взяли Сергей Трофимов (5000 м), Ольга Фаткулина (500 м), Елизавета Голубева (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), Александр Румянцев (10 000 м), а также женская (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) и мужская (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) команды в гонках преследования.

В общекомандном зачёте первенствовали хозяева соревнований – голландцы с 18 медалями: семью золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми. Второе место заняли американцы (2-1-0), третье – шведы (2-0-0). Россияне – четвёртые (1-3-7), при этом по общему количеству медалей (11) наши конькобежцы уступили только представителям Нидерландов (18).

В связи с решением Спортивного арбитражного суда, которое исключает использование российскими спортсменами Государственного флага и Государственного гимна Российской Федерации на чемпионатах мира, российские конькобежцы выступали в Херенвене под флагом с логотипом Союза конькобежцев России. Вместо гимна Российской Федерации на церемонии награждения спортсменов звучал музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации российских спортсменов, тренерский штаб и Союз конькобежцев России с наградами Чемпионата мира и желает новых успехов и побед!

Фото: Peter Dejong / AP Photo

Пресс-служба Минспорта России

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